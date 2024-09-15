Раскрыты потери техники ВСУ в Курской области

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что военные спецназа «Ахмат» уничтожили артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга» в Курской области.
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