Майк Адамс: Игра в шахматы с Путиным. "Орешник" угрожает безопасности НАТО и США

Американский исследователь Майк Адамс заявил о недооценке Западом российской системы "Орешник".Западные страны до сих пор не осознают, с чем они столкнулись после применения системы "Орешник", предпочитая игнорировать отсутствие подходящего ответа, отметил американский научный исследователь Майк Адамс в социальной сети Х.