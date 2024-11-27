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Царьград

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Майк Адамс: Игра в шахматы с Путиным. "Орешник" угрожает безопасности НАТО и США

Майк Адамс: Игра в шахматы с Путиным. "Орешник" угрожает безопасности НАТО и США

Американский исследователь Майк Адамс заявил о недооценке Западом российской системы "Орешник".Западные страны до сих пор не осознают, с чем они столкнулись после применения системы "Орешник", предпочитая игнорировать отсутствие подходящего ответа, отметил американский научный исследователь Майк Адамс в социальной сети Х.

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