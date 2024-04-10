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Мценские депутаты поставили «неуд» главе города Кочетаеву и предложили ему уйти в отставку

Мценские депутаты поставили «неуд» главе города Кочетаеву и предложили ему уйти в отставку

Депутаты города Мценска не приняли отчёт мэра города, посчитав его работу неудовлетворительной.  Аргументы следующие: кадровая чехарда и грубость главы города, граничащая с хамством; разбитые улицы, утопающие в мусоре; третий год не выходит из ремонта городской парк Мценска; продолжает отравлять экологию свалка под городом; исполнительная власть не желает идти на диалог с жителями.

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