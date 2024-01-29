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Байден пообещал дать ответ напавшим на американскую базу радикалам

Байден пообещал дать ответ напавшим на американскую базу радикалам

Трое военнослужащих США были убиты и десятки могут быть ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата на американские войска, дислоцированные на северо-востоке Иордании недалеко от сирийской границы.

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