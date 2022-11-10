Пять интересных фактов о предприятиях Северо-Восточного округа

Более 11 миллионов человек познакомились с работой столичных заводов и фабрик в рамках проекта «Открой#Моспром» за три года, начиная с 2019-го, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Более 11 миллионов человек познакомились с работой столичных заводов и фабрик в рамках проекта «Открой#Моспром» за три года, начиная с 2019-го, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
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