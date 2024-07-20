Ростех
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Ростех

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Ростех открыл в Уфе участок с уникальным оборудованием для наращивания выпуска двигателей ПД-8 и ПД-14

Ростех открыл в Уфе участок с уникальным оборудованием для наращивания выпуска двигателей ПД-8 и ПД-14

На уфимском предприятии ОДК-УМПО Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха открыт новый производственный участок с самым большим в стране горячим изостатическим прессом отечественного производства.

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