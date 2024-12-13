В островном регионе пулеметчики армейского корпуса ВВО обучаются уничтожению живой силы условного противника

Выполнению упражнений стрельб на полигоне предшествовала тщательная теоретическая подготовка личного состава, каждый из военнослужащих изучил требования безопасности на занятиях по огневой подготовке.
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