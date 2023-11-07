Под Кемеровом перекроют дорогу из-за взрывов

Сегодня движение транспорта ограничат на 29-м километре автодороги Кемерово — Яшкино — Тайга. С 12:00 до 17:00 произведут три взрыва, участок автодороги будут перекрывать три раза на период от 30 минут до 1 часа.
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