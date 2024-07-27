Всадник Апокалипсиса, перевернутый флаг, скандал вокруг Леди Гаги и выступление Селин Дион: как прошло открытие Олимпиады — 2024

В Париже состоялась долгожданная для многих церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года. Это событие бурно обсуждается в СМИ, кто-то называет его одним из лучших подобных мероприятий за всю историю спорта, а кто-то, наоборот, скучным ленивым действом или даже “крахом цивилизации”.