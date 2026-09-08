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Царьград

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Telegram-канал «112» объявил награду за сведения о пропавшей студентке

Telegram-канал «112» объявил награду за сведения о пропавшей студентке

Семья 17-летней студентки, пропавшей на Ставрополье 25 июня, объявила вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о ее местонахождении.

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