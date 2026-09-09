Китай разработал план цифровой и «зеленой» трансформации на базе ИИ к 2030 году

Документ совместно подготовили семь государственных ведомств, включая Управление по вопросам киберпространства Китая, Национальную комиссию по развитию и реформам, Министерство промышленности и информационных технологий и Министерство экологии и окружающей среды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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