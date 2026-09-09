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Китай разработал план цифровой и «зеленой» трансформации на базе ИИ к 2030 году

Китай разработал план цифровой и «зеленой» трансформации на базе ИИ к 2030 году

Документ совместно подготовили семь государственных ведомств, включая Управление по вопросам киберпространства Китая, Национальную комиссию по развитию и реформам, Министерство промышленности и информационных технологий и Министерство экологии и окружающей среды.

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