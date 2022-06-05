Жалгас Жумагулов после поражения от Молины: «У каждого своя судьба»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов на своей странице в Инстаграм обратился к болельщикам, дав первый комментарий после обидного поражения от Джеффа Молины: «Величайшее испытание для человеческого мужества – не падать духом при поражении.
Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов на своей странице в Инстаграм обратился к болельщикам, дав первый комментарий после обидного поражения от Джеффа Молины: «Величайшее испытание для человеческого мужества – не падать духом при поражении.
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