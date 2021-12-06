В Госдуме объяснили, почему США интересует "напряжение" на Украине

Известия / Зураб Джавахадзе Депутат Госдумы Адальби Шхагошев рассказал, что после вывода войск США из Афганистана их военным лоббистам надо было отыскать новое место напряжение в мире и ситуация вокруг Украины стала их главной сферой интересов.