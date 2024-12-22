Национальная либеральная партия Румынии заплатила за кампанию по продвижению Кэлина Джорджеску в TikTok

Массированная кампания по продвижению Кэлина Джорджеску в TikTok была оплачена из средств Национальной либеральной партии (PNL), согласно данным Национального агентства по налоговому администрированию (ANAF) Румынии.
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