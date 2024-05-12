В рамках акции ´Букет ветерану´ учащиеся и работники колледжа навестили ветерана ВОВ Богдан Екатерину Дмитриевну, поздравили с Днём Победы и вручили букет, который изготовили учащиеся группы 421 совместно с руководством группы.
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