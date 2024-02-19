В Тульскую область на этой неделе придут оттепели и снег, переходящий в дождь

Погодная лихорадка продолжится в первой половине новой рабочей недели. Несмотря на утренние морозы, в Тульской области ожидаются оттепель и снег, переходящий в дождь, сообщили синоптики из центра погоды "Фобос".
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