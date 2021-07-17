За сутки в России подтверждено 25 116 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое:1 Москва 45612 Московская область 25413 Санкт-Петербург 19574 Нижегородская область 5355 Свердловская область 4926 Красноярский край 4917 Воронежская область 4718 Республика Крым 4019 Иркутская область 39710 Пермский край 39011 Омская область 34412 Ростовская область 33213 Хабаровский край 33014 Брянская область 31115 Забайкальский край 29616 Челябинская область 28717 Оренбургская область 28618 Волгоградская область 28519 Республика Коми 28120 Тверская область 26921 Алтайский край 26822 Самарская область 26823 Мурманская область 26224 Приморский край 26125 Астраханская область 25626 Тюменская область 25327 Ставропольский край 25328 Республика Бурятия 25229 Ленинградская область 24930 Республика Башкортостан 24431 Ульяновская область 24032 Саратовская область 23533 Архангельская область 23434 Владимирская область 23235 Краснодарский край 23236 Пензенская область 23137 Калининградская область 23038 Липецкая область 22839 Вологодская область 22640 Ярославская область 20441 Смоленская область 20142 Курская область 19843 Кемеровская область 19844 Республика Дагестан 19745 Республика Карелия 19246 Республика Тыва 19147 Ханты-Мансийский автономный округ 19048 Новосибирская область 18749 Республика Хакасия 17650 Новгородская область 16151 Тульская область 15052 Удмуртская Республика 14353 Рязанская область 14054 Белгородская область 13955 Костромская область 13256 Псковская область 13157 Калужская область 12858 Севастополь 12559 Амурская область 12560 Курганская область 12161 Ямало-Ненецкий автономный округ 11962 Чеченская Республика 11963 Томская область 11464 Республика Калмыкия 10965 Кировская область 10866 Ивановская область 10567 Республика Саха (Якутия) 9968 Тамбовская область 9969 Сахалинская область 9670 Орловская область 9471 Кабардино-Балкарская Республика 7272 Республика Алтай 6773 Республика Чувашия 6474 Республика Мордовия 6275 Республика Марий Эл 5876 Республика Северная Осетия-Алания 5677 Республика Татарстан 5478 Республика Ингушетия 5379 Карачаево-Черкесская Республика 5280 Камчатский край 4781 Республика Адыгея 3982 Еврейская автономная область 3583 Магаданская область 2884 Чукотский автономный округ 1585 Ненецкий автономный округ 12В Российской Федерации нарастающим итогомзарегистрировано 5 933 115 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Свежие комментарии