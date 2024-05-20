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Тела всех жертв катастрофы с вертолетом президента Ирана извлечены из-под обломков

Тела всех жертв катастрофы с вертолетом президента Ирана извлечены из-под обломков

Тела всех 9 жертв катастрофы с вертолетом президента Ирана извлечены из-под обломков. «Мы находимся в процессе перевозки тел мучеников в Тебриз», – заявил лидер Красного Полумесяца Пирхоссейн Куливанд по государственному телевидению, объявив об окончании поисковой операции.

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