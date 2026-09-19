Явка на выборах в Госдуму превысила 30%

Явка на выборах депутатов Государственной Думы превысила 30%. Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии России.
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