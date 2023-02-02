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Антонов счел ненормальным формат общения Блинкена с Лавровым

Антонов счел ненормальным формат общения Блинкена с Лавровым

Глава российской дипмиссии в Соединенных Штатах Анатолий Антонов считает ненормальным, что руководитель американского Госдепа Энтони Блинкен передал послание своему коллеге из РФ Сергею Лаврову через министра иностранных дел Египта Самеха Шукри.

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