Антонов счел ненормальным формат общения Блинкена с Лавровым

Глава российской дипмиссии в Соединенных Штатах Анатолий Антонов считает ненормальным, что руководитель американского Госдепа Энтони Блинкен передал послание своему коллеге из РФ Сергею Лаврову через министра иностранных дел Египта Самеха Шукри.