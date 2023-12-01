В миллеровском лицее №7 состоялась церемония посвящения учащихся начальных классов в «Орлята России»

30 ноября в миллеровском лицее №7 состоялась торжественная церемония посвящения учащихся начальных классов в «Орлята России», которые являются первой ступенью Российского движение детей и молодёжи «Движение первых».
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