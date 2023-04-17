Слово и дело

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«Братья Супер Марио в кино» собрали 678 млн долларов со дня премьеры

«Братья Супер Марио в кино» собрали 678 млн долларов со дня премьеры

Анимационный фильм «Братья Супер Марио в кино» за две недели проката собрал свыше 678 млн долларов. Премьера картины в мире состоялась 5 апреля.

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