Электоральный туман

Приближающиеся американские президентские выборы, с одной стороны, поставили на паузу принятие стратегических решений Запада по конфликту на Украине, а с другой — значительно повысили неопределенность перспектив Украины на 2025 год, причем вне зависимости от того, кто из кандидатов одержит победу.
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