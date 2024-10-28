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Электоральный туман

Электоральный туман

Приближающиеся американские президентские выборы, с одной стороны, поставили на паузу принятие стратегических решений Запада по конфликту на Украине, а с другой — значительно повысили неопределенность перспектив Украины на 2025 год, причем вне зависимости от того, кто из кандидатов одержит победу.

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