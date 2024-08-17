Российские военные уничтожили украинскую САУ AS-90 и ее расчет в ДНР

В ходе контрбатарейной борьбы на территории Донецкой Народной Республики, в районе поселка Северск, артиллеристы южной группировки войск нанесли удар, в результате которого была уничтожена самоходная артиллерийская установка AS-90.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии