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Украинский Верден

Украинский Верден

© AP Photo / Wolfgang Rattay Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Россия сохранит Донбасс и Крым, а Украина так и не вступит в НАТО, пишет AG.

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