Жириновский назвал виновных в низких пенсиях россиян

URA.RU – мы рассказываем интересные историиПолитикаЖириновский назвал виновных в низких пенсиях россиянЖириновский заявил, что в низких пенсиях виноваты коммунисты В низких пенсиях и зарплатах россиян виноваты коммунисты.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВВладимир ВасиленкоПо пенсиям Жириновский врёт, как сивый мерин. Мой отец на свою пенсию мог путешествовать к своим однополчанам в Белоруссию, Казахстан.А сейчас концы с концами сводим, чтобы выжить!!!Комментировать
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