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Жириновский назвал виновных в низких пенсиях россиян

Жириновский назвал виновных в низких пенсиях россиян

Жириновский заявил, что в низких пенсиях виноваты коммунисты В низких пенсиях и зарплатах россиян виноваты коммунисты.

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Владимир Василенко
По пенсиям Жириновский врёт, как сивый мерин. Мой отец на свою пенсию мог путешествовать к своим однополчанам в Белоруссию, Казахстан.А сейчас концы с концами сводим, чтобы выжить!!!

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