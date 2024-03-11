Захарова напомнила Эстонии о причинах бомбардировки Таллина в 1944 году

Публикация представителей Министерства иностранных дел Эстонии в социальной сети «Икс» («бывший Твиттер») с упоминанием налета советских самолетов на немецкие объекты в Таллине в 1944 году вырвана из контекста.
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