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Лига наций (жен). 1/4 финала. Бразилия сыграет с Японией, Италия встретится с Нидерландами, другие матчи

22 июля стартуют матчи 1/4 финала женской волейбольной Лиги наций. Лига наций Женщины Макао, Китай 1/4 финала 22 июля Италия – Нидерланды – 11.

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