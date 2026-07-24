«Советская Грета Гарбо» Валентина Яшина: почему звезда подиума закончила жизнь в нищете и оказалась не нужна сыну

В девяностых годах жильцы московских подъездов могли видеть пожилую женщину, которая мыла полы на лестничных клетках.
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