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Петербуржцы стали массово жаловаться на слишком длительное ожидание скорой помощи

В Комздраве объяснили повышенное ожидание пиком эпидсезона. Алексей, отец двухмесячного ребёнка с температурой более 39 градусов, рассказал журналистам 78, что вместе с женой приезда медиков они ожидали час.

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