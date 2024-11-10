Из-за жутких изменений на леднике «Судного дня» Землю ждут катастрофические изменения, — ученые Ирэн ОрлонскаяАнтарктический ледник Туэйтс, который получил прозвище «ледник Судного дня», начал таять с возрастающей скоростью из-за повышения температуры приливных потоков.
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