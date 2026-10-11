«Отмывают» нефтегазовые доходы в огромных размерах: валюта в России резко подорожает

МОСКВА, 12 октября, ФедералПресс. Валюта в России резко подорожала на фоне действий Минфина. На прошлой неделе министерство объявило о шестикратном увеличении объемов покупки валюты на пополнение ФНБ, объяснил в разговоре с «ФедералПресс» профессор кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления, д.