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Вечерний Новосибирск

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Секрет идеальной капусты для засолки раскрыл новосибирцам агроном Мармулев

Секрет идеальной капусты для засолки раскрыл новосибирцам агроном Мармулев

Предстоящие выходные – крайний срок уборки белокочанной капусты, считает ученый агроном. Если вилки подморозить, они будут плохо храниться.

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