Иван Мезюхо: Неужели «бравые» эстонские политики совсем потеряли страх?

Неужели «бравые» эстонские политики совсем потеряли страх?СМИ сообщают, что Силы обороны Эстонии могут получить право применять силу на море, включая возможность потопления гражданских судов, если они представляют угрозу для национальной безопасности.
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