Патрушев: Мировой океан стал ареной борьбы

Помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа заявил, что Мировой океан вновь становится ключевой ареной геополитической борьбы, и обстановка в нем складывается весьма непростая.
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