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Нечего на зеркало пенять, если подсветка плохая

Нечего на зеркало пенять, если подсветка плохая

Если вас пугает собственное отражение — не спешите записываться к косметологу или садиться на диету. Вполне возможно, что во всём виновато ваше зеркало, которое искажает истину.

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