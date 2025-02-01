Глава Arrowhead намекнул на возможность кроссовера Helldivers 2 и вселенной Warhammer 40k Ге...

Глава Arrowhead намекнул на возможность кроссовера Helldivers 2 и вселенной Warhammer 40kГенеральный директор Arrowhead, Шамс Джорджани, подогрел интерес фанатов, намекнув на возможность кроссовера Helldivers 2 и Warhammer 40k.
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