Для петербургских спортсменов закупают кубки и медали: на награды потратят 25 млн

В Петербурге подготовкой сборных спортивных команд занимается специальный центр. На базе учреждения организуют региональные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, создают условия для тренировки спортсменов, в том числе и с ограниченными возможностями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии