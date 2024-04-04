В России рассказали о боевых БПЛА третьей волны

В ходе специальной военной операции (СВО) особое значение имеют боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) третьей волны, создаваемые частными разработчиками, не стесненными жесткими регламентами государственных проектных организаций.
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