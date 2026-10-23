МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Военнослужащие России и Узбекистана в ходе учений "Хамкорлик-2026" продемонстрировали современные методы и способы ведения боевых действий.
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