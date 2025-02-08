Неприятный сюрприз: новосибирцы недовольны ростом тарифа на капремонт

По сравнению с 2024 годом рост составил более 24%, что намного больше официального уровня инфляции.Несмотря на то, что постановление губернатора Новосибирской области о повышении взносов на капитальный ремонт датировано ещё октябрём 2024 года, для многих жителей многоквартирных домов сумма в соответствующей графе в платёжке стала сюрпризом.