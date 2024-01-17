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Боевики ВСУ бегут с позиций на Лиманском фронте, — источники

Боевики ВСУ бегут с позиций на Лиманском фронте, — источники

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на сообщения, полученные из собственных источников, рассказал, что боевики ВСУ самовольно оставляют позиции на Лиманском фронте.

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