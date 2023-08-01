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«Понятно, чего добиваются выруси»: Симоньян прокомментировала атаку БПЛА на Москва-Сити

«Понятно, чего добиваются выруси»: Симоньян прокомментировала атаку БПЛА на Москва-Сити

Главный редактор RT, журналист Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала атаку БПЛА на Москва-Сити, объяснив, чего именно добиваются устраивающие подобные атаки «выруси».

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