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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Угальде о том, что «Спартак» в 5 очках от «Зенита»: «Сделаем все возможное и постараемся обойти их. Шансы – 50 на 50» 

После 17 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

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