Климат в Приморье стал как в Таиланде или Вьетнаме: Борис Кубай

Серьезные перемены погоды в Приморском крае — последствия мирового изменения климата. Как рассказал руководитель Примгидромета Борис Кубай, за 50 лет работы настолько мощную жару и высокую влажность в регионе он увидел впервые.
Популярные статьи
- Корабли и катера БФ в рамках учения с подразделениями морской пехоты Балтийского и Северного флотов отработали задачи по высадке десанта
- Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом в Заксобрание Петербурга. Ранее она заявила, что ситуация на выборах вызывает «серьезное беспокойство»
- Молодое пополнение Каспийской флотилии осваивает военные дисциплины в рамках курса общевойсковой подготовки
Свежие комментарии