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Климат в Приморье стал как в Таиланде или Вьетнаме: Борис Кубай

Климат в Приморье стал как в Таиланде или Вьетнаме: Борис Кубай

Серьезные перемены погоды в Приморском крае — последствия мирового изменения климата. Как рассказал руководитель Примгидромета Борис Кубай, за 50 лет работы настолько мощную жару и высокую влажность в регионе он увидел впервые.

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