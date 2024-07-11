Автоэксперт предлагает вернуть «старые правила утилизации» автомашин

На российских дорогах не так много новых автомобилей, что вызывает обеспокоенность. Старые автомобили не только неприглядны внешне, но и не отвечают более строгим экологическим требованиям и существенно проигрывают в плане безопасности современным авто.
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