Какие выплаты положены пенсионерам-инвалидам? Когда закончится дачная амнистия? Какую уловку придумали мошенники?

ВЫПЛАТЫ НА РЕБЁНКАВ России увеличат размер детских пособий. Так, с 1 февраля следующего года минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком вырастет почти до 7,5 тысяч рублей, а максимальный размер ежемесячных выплат составит 31 282 рубля.