Настроение ТВ

3 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ю Школа Жизни. ру "AUTOBIKE. Что это за зверь?"Особенности велоп...
  • Сергей Дмитриев
    Всем восторженным велофанатам я советую обзавестись великом AUTOBIKE. Для представления можно почитать мою стать на ...Особенности велоп...
  • Алекс ZLOYBOY
    Да ну! "Луганский областной драмтеатр им. П.Луспекаева" - что тут непроизносимого? Широкий человек (как сказал бы тов...Павел Луспекаев –...

Какие выплаты положены пенсионерам-инвалидам? Когда закончится дачная амнистия? Какую уловку придумали мошенники?

Какие выплаты положены пенсионерам-инвалидам? Когда закончится дачная амнистия? Какую уловку придумали мошенники?

ВЫПЛАТЫ НА РЕБЁНКАВ России увеличат размер детских пособий. Так, с 1 февраля следующего года минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком вырастет почти до 7,5 тысяч рублей, а максимальный размер ежемесячных выплат составит 31 282 рубля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх