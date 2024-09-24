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Агрессия еврейского государства против Ливана получила название «Стрелы севера»

Агрессия еврейского государства против Ливана получила название «Стрелы севера»

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герцль/Герци Ха-Леви (внук боевика еврейской террористической группировки "Иргун Цваи Леуми" Хаима Шалома Ха-Леви/Гордина) написал в своём Telegram-канале, что утром 23 сентября ЦАХАЛ начала "упреждающую наступательную операцию": "Мы наносим удары по целям и готовимся к следующим этапам, о которых я расскажу в ближайшее время".

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