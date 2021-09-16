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Телеканал CNN: три четверти граждан США недовольны происходящим в стране

Телеканал CNN: три четверти граждан США недовольны происходящим в стране

88% республиканцев, 70% независимых избирателей и 67% сторонников Демократической партии оказались недовольны по поводу коронавируса, экономики и преступности Так, 69% респондентов высказались о том, что дела в стране идут «плохо или очень плохо».

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