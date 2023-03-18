Полпред президента в ЮФО рассказал об экономическом развитии Крыма

Крупные инфраструктурные проекты, реализованные в рамках государственной программы развития Крыма и Севастополя, позволили преодолеть риски транспортной и энергетической блокады полуострова и обеспечить его эффективное экономическое развитие.
Крупные инфраструктурные проекты, реализованные в рамках государственной программы развития Крыма и Севастополя, позволили преодолеть риски транспортной и энергетической блокады полуострова и обеспечить его эффективное экономическое развитие.
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